Певица Анита Цой не нашла причин, почему Игорь Крутой ее бойкотирует

Недавние скандалы в шоу-бизнесе, начавшиеся с отказа нескольких артистов выступать с певцом SHAMAN, а также исключения звезд из проекта «Песня года» из-за их участия в вечеринке Насти Ивлеевой, привлекли внимание к еще одной проблеме - отсутствию певицы Аниты Цой в новогодних эфирах.

Несмотря на свою популярность и признание публики, артистка не попала на главную концертную площадку России, причем уже несколько лет подряд. В интервью издания «Утро.ру» она обвинила организаторов, в частности Игоря Крутого, в ее исключении из «Песни года».

Однако Анита не предоставила подробностей. Также Цой предложила журналистам обратиться к самому композитору для получения ответов на эти вопросы.