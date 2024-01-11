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Певица Анита Цой не нашла причин, почему Игорь Крутой ее бойкотирует

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Певица Анита Цой не нашла причин, почему Игорь Крутой ее бойкотирует
Знаменитости
Источник фото: @anitatsoy

Недавние скандалы в шоу-бизнесе, начавшиеся с отказа нескольких артистов выступать с певцом SHAMAN, а также исключения звезд из проекта «Песня года» из-за их участия в вечеринке Насти Ивлеевой, привлекли внимание к еще одной проблеме - отсутствию певицы Аниты Цой в новогодних эфирах. 

Несмотря на свою популярность и признание публики, артистка не попала на главную концертную площадку России, причем уже несколько лет подряд. В интервью издания «Утро.ру» она обвинила организаторов, в частности Игоря Крутого, в ее исключении из «Песни года». 

Однако Анита не предоставила подробностей. Также Цой предложила журналистам обратиться к самому композитору для получения ответов на эти вопросы.

Информационное агентство «Informing»

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