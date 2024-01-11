Последний поклон: найден почившим народный артист СССР Юрий Соломин

Как сообщает РИА Новости, народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни. Умер актер сегодня, 11 января. О месте и дате прощания учреждение дополнительно сообщит.

В дирекции Малого театра сообщили, что актер и худрук Малого театра был госпитализирован 6 ноября с инсультом, но впоследствии его состояние улучшилось, и два дня назад он был выписан из больницы.

Интересно: Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите и стал выдающимся российским актером. Он также работал долгое время в качестве режиссера и преподавателя. В 1988 году ему было присвоено почетное звание Народного артиста СССР.