Звезда сериала «Слово пацана» Кологривый нашел, за что раскритиковать Данилу Козловского

Никита Кологривый высмеял Данилу Козловского за его роль в кинофильме «Духless«. Заявив, что сыграть такую роль мог бы любой, он выразил презрение к »лжеартистам».

Кологривый готов покорить Голливуд

Кологривый также добавил, что он готов покорить Голливуд и доказать свою профессиональную способность. В своем высказывании он назвал роли, которые считает своими мечтами: Емельян Пугачев, Степан Разин, Иван Грозный.

Ранее Никита уже вызвал недовольство Саше Бортич, заявив, что актриса не имеет актерского образования. В интервью он подчеркивал, что профессиональное образование актеру необходимо, а Бортич - просто «симпатичная девушка».