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Звезда сериала «Слово пацана» Кологривый нашел, за что раскритиковать Данилу Козловского

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Звезда сериала «Слово пацана» Кологривый нашел, за что раскритиковать Данилу Козловского
Знаменитости
Источник фото: @n.kologrivyy

Никита Кологривый высмеял Данилу Козловского за его роль в кинофильме «Духless«. Заявив, что сыграть такую роль мог бы любой, он выразил презрение к »лжеартистам». 

Кологривый готов покорить Голливуд

Кологривый также добавил, что он готов покорить Голливуд и доказать свою профессиональную способность. В своем высказывании он назвал роли, которые считает своими мечтами: Емельян Пугачев, Степан Разин, Иван Грозный. 

Ранее Никита уже вызвал недовольство Саше Бортич, заявив, что актриса не имеет актерского образования. В интервью он подчеркивал, что профессиональное образование актеру необходимо, а Бортич - просто «симпатичная девушка».

Информационное агентство «Informing»

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