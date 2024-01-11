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Режиссер Франдетти нашел неутешительный прогноз после смерти Юрия Соломина

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Режиссер Франдетти нашел неутешительный прогноз после смерти Юрия Соломина
Знаменитости
Источник фото: @solomin_y

Режиссер театра и кино, а также многократный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти выразил свое мнение о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина в интервью с «Московским Комсомольцем».

С точки зрения российской культуры Юрий Соломин был абсолютной величиной

В ответ на вопрос о том, остаются ли в России фигуры, сопоставимые с ним, и что ожидать в будущем после ухода великого артиста, он сказал: «Равного ему не вижу, даже не представляю, каким образом дальше будет развиваться наш театр. Потому что он был абсолютной величиной. Причем не только с точки зрения театра, а с точки зрения российской культуры вообще. Что будет дальше, мне лично пока непонятно.»

Информационное агентство «Informing»

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