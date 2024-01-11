«Я не вторая Пугачева»: В РФ нашлась новая певица, и это племянница Максима Галкина

Племянница Максима Галкина* Алина объявила о своем новом творческом пути в музыке. Она стала певицей и уже даже записала свой первый трек на лейбле Legacy Music, принадлежащему ее дяде.

Алина хочет делиться своими взглядами на мир и беспокойствами через свои песни

В интервью девушка отметила, что ее семья изначально не разделяла стремление стать артисткой, предпочитая более серьезные профессии. Однако Алина выразила благодарность близким за поддержку и пояснила, что ее творческие устремления не означают отсутствие серьезности. Она хочет делиться своими взглядами на мир и беспокойствами через свои песни.

Впрочем, как призналась племянница шоумена, на статус второй Аллы Пугачевой она не претендует.