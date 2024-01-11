Юлия Высоцкая нашла нужным поделиться новым фото с Андреем Кончаловским из Италии

Юлия Высоцкая поделилась новыми фотографиями из солнечной Италии, где она в данное время отдыхает с мужем - режиссером Андреем Кончаловским. Новые снимки показывают романтические моменты. Снимки запечатлели моменты их повседневной жизни в Тоскане. В кадре Юлия нежно обнимает Андрея.

Пара поженилась в 1998 году. Супруги воспитывают двоих детей.

Кончаловский недавно завершил съемки исторического проекта «Хроники русской революции»

Кончаловский недавно завершил съемки исторического проекта «Хроники русской революции», в котором участвует ведущая. Премьера новинки запланирована на 2024 год.