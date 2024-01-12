Регина Тодоренко нашла отказ участника шоу «Конфетка» - физика из Новосибирска

Молодой научный сотрудник из новосибирского Академгородка Виталий Семионов представит вскоре свой проект «Vitalya« во втором сезоне »Конфетки». В этой программе участники перепевают песни народных авторов из Интернета, создавая таким образом новые хиты. Премьерный выпуск нового сезона выйдет в эфир 13 января 2024 года. В составе жюри будут Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Регина Тодоренко.

Хит Семионова «Виталя» собрал 7,5 млн просмотров

Последняя, к слову, призналась, что даже когда-то предлагала молодому физику сотрудничество, но тот отказался. Хит Семионова «Виталя» ранее собрал 7,5 млн просмотров в Сети.