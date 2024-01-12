Нашелся рассказ режиссера Малого театра Житинкина о последних днях Юрия Соломина

Юрий Мефодьевич Соломин в последние годы сильно болел: стало трудно читать пьесы для репертуара Малого театра, но он все равно держался. Об этом КП рассказал режиссер Малого театра Андрей Житинкин.

Два дня назад Юрий Соломин ушел из жизни

Недавно, в ноябре, он даже пришел на читку пьесы по Чехову. В это время он благословил спектакль и пожелал аншлагов, а затем, вскоре после инсульта 6 ноября, находился на больничном. Однако вскоре его выписали, и он вернулся домой, строя планы на будущее. Два дня назад Юрий Соломин ушел из жизни во сне.