Продюсер Кобылянский нашел, что Пугачева не поможет Киркорову в случае его отъезда из России

Экс-продюсер Евгений Кобылянский выразил мнение, что Алла Пугачева, вероятно, не окажет поддержку Филиппу Киркорову в случае его отъезда из России после громкого скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.

Примадонна не будет активно вмешиваться в эту ситуацию

По словам Кобылянского, Примадонна, уже находясь в другой стране, скорее всего, не будет активно вмешиваться в эту ситуацию, так как она ушла давно из мира шоу-бизнеса и посвятила себя целиком семейной жизни.

Продюсер подчеркнул также напоследок, что жизненные пути Пугачевой и бывшего теперь различаются, а смысла в их «соприкосновениях», на его взгляд, нет.