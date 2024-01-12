Врачи решили ответить, вызывают ли телевизоры и смартфоны рак

Американские ученые не выявили связи между микроволнами и онкологией. Поэтому микроволновки и индукционные плиты считаются безопасными для здоровья, подчеркивают врачи.

Все гаджеты проходят строгий контроль качества

Микроволновки используют микроволны для нагрева пищи, а этот процесс считается безопасным. Что касается смартфонов, то исследования также не подтверждают рисков развития рака от их использования, а все гаджеты проходят строгий контроль качества.

Просмотр телевизора в разумных пределах не вредит зрению, однако длительное время перед экраном может вызвать сухость и усталость глаз, пишет Лента.ру.