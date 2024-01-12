Врачи решили рассказать, что уменьшение свинца в крови на 33% снижает давление при гипертонии

Уровень свинца в крови, уменьшенный хотя бы на 33%, снижает систолическое кровяное давление, показывают результаты исследования, опубликованные в научном журнале JAHA.

В эксперименте приняли участие 285 взрослых людей. Сокращение уровня свинца на 55% привело к снижению среднего давления с 2,04 до 0,67 мкг/дл, то есть на 7%. Этот эффект врачи приравняли к пользе от физической активности или диеты.

Примечательно, что чем меньше уровень свинца, тем ниже давление человека. В связи с этим эксперты подчеркивают важность снижения воздействия свинца, содержащегося в красках, воде, бензине для борьбы с гипертонией.