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Эксперты решили назвать топ-10 самых популярных фильмов для просмотра в Новый год

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Эксперты решили назвать топ-10 самых популярных фильмов для просмотра в Новый год
Знаменитости
Фото: @freepik / freepik.com

В новогодние каникулы россияне предпочитали отечественные фильмы, исключительно советские или русские, как показывает рейтинг Медиаскопа. 

На первом месте с большим отрывом оказалась картина «Чебурашка»

На первом месте с большим отрывом оказалась картина «Чебурашка», показанная на Первом канале 1 января и привлекшая 33% телезрителей. 

На втором месте оказался «Конек-горбунок» с долей аудитории 24% и «Вызов». Далее идут «Иван Васильевич меняет профессию», «Москва слезам не верит», «Морозко», «Иван Васильевич меняет все», «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Баба Мороз и тайна Нового года», «Холоп». 

При этом «Ирония судьбы» и сага о Гарри Поттере не вошли в топ-10 предпочтений россиян.

Информационное агентство «Informing»

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