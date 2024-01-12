Эксперты решили назвать топ-10 самых популярных фильмов для просмотра в Новый год

В новогодние каникулы россияне предпочитали отечественные фильмы, исключительно советские или русские, как показывает рейтинг Медиаскопа.

На первом месте с большим отрывом оказалась картина «Чебурашка»

На первом месте с большим отрывом оказалась картина «Чебурашка», показанная на Первом канале 1 января и привлекшая 33% телезрителей.

На втором месте оказался «Конек-горбунок» с долей аудитории 24% и «Вызов». Далее идут «Иван Васильевич меняет профессию», «Москва слезам не верит», «Морозко», «Иван Васильевич меняет все», «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Баба Мороз и тайна Нового года», «Холоп».

При этом «Ирония судьбы» и сага о Гарри Поттере не вошли в топ-10 предпочтений россиян.