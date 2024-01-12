СТС решил снять продолжение сериала «Молодежка»

Телеканал СТС с компанией Art Pictures Vision начали съемки продолжения популярного сериала «Молодежка. Студенты». Продюсер Федор Бондарчук отметил, что возвращение популярных фильмов стало трендом, а «Молодежка» – особый случай.

Спустя 10 лет объявлен камбэк

Фанаты выражали просьбы о продолжении сериала практически с момента выхода последней серии, а теперь, спустя 10 лет, был объявлен долгожданный камбэк.

Добавим, что работа над новыми сериями длилась более года. Авторами ленты стали Александр Булынко, Леонид Купридо, Сергей Олехник, а режиссером выступил Андрей Головков, пишет Москва 24.