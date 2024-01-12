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Лера Кудрявцева призналась, что решила уйти от мужа-хоккеиста из-за алкоголя

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Лера Кудрявцева призналась, что решила уйти от мужа-хоккеиста из-за алкоголя
Знаменитости
Источник фото: @leratv

Лера Кудрявцева объявила о завершении своих отношений с экс-хоккеистом сборной России Игорем Макаровым. В своем микроблоге, где количество подписчиков превышает 230 тысяч человек, ведущая написала: 

«Я приняла решение покинуть своего мужа. Алкоголь – это зло. Точка». 

Подробности данной ситуации на текущий момент не разглашаются. Но еще на прошлой неделе Лера говорила о своих новогодних планах, даже не упоминая о муже. 

Интересно: Игорь Макаров и Лера Кудрявцева вступили в брак в 2013 году. В 2018 году у пары появилась дочь Мария. Разница в возрасте между хоккеистом и теледивой составляет 17 лет.

Информационное агентство «Informing»

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