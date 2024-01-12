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68-летняя певица Лариса Долина решила сняться в купальнике на Мальдивах

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68-летняя певица Лариса Долина решила сняться в купальнике на Мальдивах
Знаменитости
Источник фото: @larisa.dolina.official

Лариса Долина впечатлила своих поклонников, представив себя в купальнике на Мальдивах. Она дополнила образ стильной туникой с анималистичным принтом. 

Снимки, на которых певица элегантно позирует возле бассейна на своей вилле, были опубликованы в ее аккаунте в социальных сетях. Подписчики выразили восхищение стройной фигурой артистки, оставив множество похвал в комментариях. Однако, как всегда, нашлось немало хейтеров.

Источник фото: @larisa.dolina.official

Долина, потерявшая 20 килограмм за год, сейчас следует строгой диете, а результаты мотивируют ее продолжать дальше. Несмотря на критику за откровенные наряды, Лариса Александровна утверждает, что она не собирается одеваться как «старушка».

Информационное агентство «Informing»

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