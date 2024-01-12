Дарья Повереннова решила после бани сняться полностью обнаженной на снегу

Дарья Повереннова поделилась в своем микроблоге новыми фотографиями из своего «банного дня», вызвавшими смешанные реакции у ее поклонников.

После сеанса в бане она вышла полностью обнаженной на снег, позируя в одной лишь шапочке для бани и стратегически прикрыв некоторые части тела вениками.

Источник фото: @dpoverennova

Несмотря на провокационный характер снимков, сама актриса призналась, что осознает риски такого поста. Звезда также поинтересовалась у своих подписчиков, любят ли они парилку и сразу же окунаться в снег. Однако реакция фолловеров была разной. Многие критики сравнили Дарью с Анастасией Волочковой, хотя некоторые поддержали подобные снимки Поверенновой.