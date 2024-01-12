Режиссёр Бондарчук назвал истинную причину отъезда Пугачёвой из России

Об отъезде из РФ певицы Аллы Пугачевой высказался украинский режиссер Олег Боднарчук.

Он полагает, что Алла Борисовна продемонстрировала этим шагом поддержку Украины, пишет ВК.ру.

Интересно: Алла Пугачева покинула РФ после того как в 2022 году началась «военная спецоперация» на территории Украины. Она уехала в Израиль с мужем Максимом Галкиным* и детьми. Обустроившись там, артистка ведет размеренную жизнь и возвращаться на российскую сцену, судя по всему, в ближайшее время не собирается.

Примадонна никогда не комментировала свой отъезд и его причины официально. Боднарчук в интервью «Обозревателю» заявил, что причиной отъезда стала ее политическая позиция.

«Это человек такого масштаба, что ей очень важно, чем завершится ее книга бытия, о чем будут последние страницы этого рассказа. Неужели вы думаете, что она, глубокий и жертвенный человек, могла допустить, чтобы ее история жизни закончилась внутри РФ, после начала страной СВО?», - сказал Боднарчук.

Режиссер отметил, что знаком с Аллой Борисовной лично, так как работал в ее проекте «Рождественские встречи». Он добавил, что хорошо знает ее и как артистку, и как человека.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.