Киркоров решил выпустить трек «Слухи» после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой

Филипп Киркоров подвергся резкой критике из-за участия в провокационной вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». В ответ на негодование общественности, поп-артист выпустил новый музыкальный трек под названием «Слухи».

В соцсетях он подчеркнул, что каждый человек должен сам решить, верить слухам или нет. В песне он призывает своих поклонников не обращать внимание на сплетни.

Певец ранее уже извинился за свое участие в скандальном мероприятии и решил направить свой гонорар в помощь пострадавшим в Белгородской области из-за обстрелов. Несмотря на критику, некоторые поддерживают Киркорова, призывая его не отчаиваться, а верить в лучшее.