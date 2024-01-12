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Киркоров решил выпустить трек «Слухи» после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой

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Киркоров решил выпустить трек «Слухи» после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой
Знаменитости
Источник фото: @official_kirkorov

Филипп Киркоров подвергся резкой критике из-за участия в провокационной вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». В ответ на негодование общественности, поп-артист выпустил новый музыкальный трек под названием «Слухи». 

В соцсетях он подчеркнул, что каждый человек должен сам решить, верить слухам или нет. В песне он призывает своих поклонников не обращать внимание на сплетни. 

Певец ранее уже извинился за свое участие в скандальном мероприятии и решил направить свой гонорар в помощь пострадавшим в Белгородской области из-за обстрелов. Несмотря на критику, некоторые поддерживают Киркорова, призывая его не отчаиваться, а верить в лучшее.

Информационное агентство «Informing»

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