Украинская певица решила устроить скандал из-за номера Валиевой на ледовом телешоу

Знаменитая украинская певица, автор-исполнитель Христина Соловий вызвала громкий скандал из-за использования ее музыки в российском ледовом шоу. В социальной сети она заявила, что ее трек был использован без ее согласия в номере, исполненном фигуристкой из РФ Камилой Валиевой под хит «Тримай» (в переводе «Держи»), но с русскими словами.

Певица выразила свое недовольство. Более того, она потребовала возмездия за неправомерное использование музыки. Она также обратилась к подписчикам с просьбой помочь найти лиц, ответственных за создание телешоу. Соловий утверждает, что она не давала согласия на использование трека в ледовом представлении Валиевой.