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Финалистка шоу «Аватар» Валерия Ланская решила раскрыть секреты съемок в проекте

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Финалистка шоу «Аватар» Валерия Ланская решила раскрыть секреты съемок в проекте
Знаменитости
Источник фото: @valerielanskaya

Валерия Ланская вошла в число финалистов телешоу «Аватар» на НТВ. 

Актриса подчеркнула сложность сохранения анонимности

В интервью StarHit она отметила свою тревогу, не желая преждевременно покидать проект после того, как Ирина Понаровская назвала ее имя. Актриса подчеркнула сложность сохранения анонимности и взаимодействия с окружающими, чтобы не выдать свою личность. При этом Валерия говорит, что она сама выбирала репертуар для персонажа Василисы Прекрасной, что позволило ей исполнить композиции, оставшиеся невыполненными. Актриса также подчеркнула, что использование цифрового аватара и масок добавляло шоу атмосферу волшебства и мистики. 

В финал проекта пробились Арсений Бородин, Регина Тодоренко, Кирилл Туриченко.

Информационное агентство «Informing»

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