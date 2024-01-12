Психиатр Соловьева решила рассказать, чем вспышки на Солнце могут быть опасны для людей

Более половины населения РФ себя считают метеозависимыми, говорит врач-психиатр Надежда Соловьева. В период солнечной активности наблюдается резкое увеличение жалоб на мигрени, мышечные боли. 12% людей испытывают плохое настроение и апатию.

В период бурь важно пить много воды, гулять на улице

Врач рекомендует метеозависимым людям уделять внимание питанию мозга и избегать употребления алкоголя. В период бурь важно пить много воды, гулять на улице, так как магнитное поле может влиять на сужение сосудов и сворачивание крови.

Прогнозируется увеличение обращений к медикам, особенно в периоды магнитных бурь. Нередко их последствия заканчиваются инсультами и инфарктами.