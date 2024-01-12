Врач-кардиолог Палеев решил назвать отличия невролгической боли от инфаркта

Врач Филипп Палеев подчеркивает, что признаки инфаркта могут проявляться у человека незаметно. Он выделяет три ключевых признака для бдительности.

Ключевые признаки инфаркта

Во-первых, это распределение боли: инфаркт вызывает боль, ощущаемую по всей области груди, в отличие от невролгической боли, идущей из конкретной области. Во-вторых, интенсивные боли при инфаркте обычно не длительны, в отличие от невролгических болей. В-третьих, часто инфаркт связан с физической активностью, одышкой, отличными от невролгических болей.

В случае серьезных проблем медик настоятельно рекомендует посетить кардиолога.