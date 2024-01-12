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Жители Подмосковья в Ильинском решили рассказать, как замерзают без отопления

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Жители Подмосковья в Ильинском решили рассказать, как замерзают без отопления
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Температура воздуха едва достигает 10-13 градусов тепла

Ситуация военного городка в Ильинском стала критической из-за отсутствия отопления в период сильных новогодних морозов. Жители сообщают о холоде в своих квартирах, где температура воздуха едва достигает 10-13 градусов тепла. Даже больницы столкнулись с нехваткой тепла, несмотря на использование двух обогревателей. Родители вынуждены обкладывать младенцев бутылками с теплой водой для поддержания тепла. 

Жители города выражают серьезные опасения относительно состояния трубопровода, беспокоясь, что гнилые трубы не выдержат зимних условий и могут полностью разорваться. 

Директор «Теплосети» Сергей Валюженко отмечает критическое состояние оборудования на котельных, но обещает возмущенным людям запустить еще один котел до середины-конца января.

Информационное агентство «Informing»

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