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В неудачах Кудрявцевой и Булановой разглядели след продюсера Андрея Разина

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В неудачах Кудрявцевой и Булановой разглядели след продюсера Андрея Разина
Знаменитости
Источник фото: Андрея Разин / VK

Разин предсказал возможные беды, предостерегая организаторов и участников в концерте в память о Юрии Шатунове

СМИ связывают неудачи Леры Кудрявцевой и Татьяны Булановой с предупреждением продюсера Андрея Разина, сделанным им на концерте в память о Юрии Шатунове. Разин предсказал возможные беды, предостерегая организаторов и участников от участия в шоу. 

Вспомнив прошлогодний скандал, СМИ обратили внимание на падение Булановой на сцене вследствие неудобного платья, а также на разрыв отношений между Кудрявцевой и ее мужем-хоккеистом Игорем Макаровым. 

К слову, конфликт между Кудрявцевой и Разиным продолжается последние несколько лет, а последние события только усилили напряжение между ними.

Информационное агентство «Informing»

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