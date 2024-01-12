В неудачах Кудрявцевой и Булановой разглядели след продюсера Андрея Разина

Разин предсказал возможные беды, предостерегая организаторов и участников в концерте в память о Юрии Шатунове

СМИ связывают неудачи Леры Кудрявцевой и Татьяны Булановой с предупреждением продюсера Андрея Разина, сделанным им на концерте в память о Юрии Шатунове. Разин предсказал возможные беды, предостерегая организаторов и участников от участия в шоу.

Вспомнив прошлогодний скандал, СМИ обратили внимание на падение Булановой на сцене вследствие неудобного платья, а также на разрыв отношений между Кудрявцевой и ее мужем-хоккеистом Игорем Макаровым.

К слову, конфликт между Кудрявцевой и Разиным продолжается последние несколько лет, а последние события только усилили напряжение между ними.