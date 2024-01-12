Режиссёр Шахназаров решил, что честное кино про СВО должны снимать фронтовики

Знаменитый российский режиссер Карен Шахназаров высказал свое мнение о патриотическом кино и съемках картин о специальных военных операциях. Он отметил, что лучшие ленты о Великой Отечественной войне появились, когда фронтовики принялись за их создание.

Хороший кинофильм о СВО сложно снять быстро

По мнению генерального директора «Мосфильма«, хороший кинофильм о СВО сложно снять быстро - для этого требуется не менее 2-3 лет. Режиссер подчеркнул, что важно, чтобы автор фильма любил свою Родину, а в его работе люди должны чувствовать национальный дух. Он отметил такие произведения, как «Москва слезам не верит» и »Любовь и голуби» в качестве примеров патриотических фильмов.