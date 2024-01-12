Казанова решила признаться, что совершила ошибку в романе с итальянцем

Сати Казанова вступила в брак с итальянским фотографом Стефано Тиоццо в 2017 году. Несмотря на семейный статус, певица не собирается отказываться от своей музыкальной карьеры в России. Она живет между двумя странами. Однако светская жизнь для нее ушла на второй план из-за увлечения медитациями и разными духовными практиками.

Изначально артистка сталкивалась с собственными сомнениями, но осознала свою ошибку

Казанова призналась, что именно ее духовный наставник сыграл важную роль в начале отношений с будущим мужем. Изначально артистка сталкивалась с собственными сомнениями, но осознала свою ошибку. Певица благодарна за подсказку обратить внимание на Стефано и считает его идеальным мужчиной, отмечая свое счастье в браке.