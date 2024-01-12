Полина Диброва решила пожаловаться на сложности в похудении

Полина Диброва, молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва, поделилась своими мыслями о борьбе с лишним весом в социальных сетях.

Сладкая зависимость мешает Дибровой избавиться от некоторых килограммов

Несмотря на свою стройную фигуру, она отметила, что приняла решение вернуться к активным тренировкам и более здоровому питанию. Однако, как призналась Полина, сладкая зависимость мешает ей избавиться от некоторых килограммов.

Фотографии в купальнике вызвали интерес у комментаторов, которые высказали предположения о беременности. В ответ Полина уточнила, что не беременна, а изменения в ее внешности — результат процесса «все включено». Она также подчеркнула важность любви к себе в любом весе для достижения гармонии.