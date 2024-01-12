Дзюник решил, что Киркоров — русский «до мозга костей», а Галкин — «подонок»

Леонид Дзюник высказал свое мнение о двух мужьях 74-летней Аллы Пугачевой. Речь идет о Филиппе Киркорове и Максиме Галкине* (иноагент).

Как заметил продюсер, Киркоров — русский человек

Как заметил продюсер, Киркоров — русский человек «до мозга костей» и очень талантливый артист. В то время как, по его словам, Галкин* является подонком, оскорбляющим людей. Продюсер также выразил удивление относительно качеств комика и задался вопросом, что у него есть.

Он высказал предположение, что Примадонна уехала из РФ из-за своего мужа-иноагента и «плевала» на соотечественников. Дзюник утверждает, что поп-король же никогда бы не пошел на подобное.