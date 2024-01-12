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Врач Вялов нашел главные причины гастрита

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Врач Вялов нашел главные причины гастрита
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Гастрит — это процесс разрушения основных клеток желудка. Он представляет серьезную опасность, не всегда сопровождаемую сильными болями в животе, отмечают эксперт. Термин «гастрит» часто используется для обозначения диспепсии, сопровождающейся вздутием, тяжестью, дискомфортом.

Основной причиной гастрита является Helicobacter pylori

Основной причиной гастрита является Helicobacter pylori. Бактерия разрушает слизистую оболочку желудка, приводя к разрушению тканей. Для выявления наличия бактерии проводятся специальные анализы. 

Борьба с ней включает применение антибиотиков и другой терапии, усиливающей их действие и снижающей побочные эффекты.

Информационное агентство «Informing»

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