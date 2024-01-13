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Раппопорт и Дудь: СМИ решили рассказать, где сейчас актер Юрий Колокольников

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Раппопорт и Дудь: СМИ решили рассказать, где сейчас актер Юрий Колокольников
Знаменитости
Источник фото: @yurikolokolnikovofficial

Российский актер Юрий Колокольник, успешно снимающийся в отечественных и зарубежных фильмах, находится в разгаре творческой деятельности. 

После развода с Надеждой Миляровской, он встретил свою настоящую любовь в лице актрисы Ксении Раппопорт, от которой у него есть дочь София. 

В интервью блогеру Юрию Дудю* (признан иноагентом) в 2018 году, артист признался в употреблении запрещенных веществ, утверждая, что они помогают ему концентрироваться на творчестве.

В настоящее время актер задействован в нескольких проектах

В настоящее время актер задействован в нескольких проектах, включая фильмы «Мой дикий друг«, «Волшебник Изумрудного города", "Последний ронин", сериалы "Юг» и »Самки богомола».

Информационное агентство «Informing»

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