Назван напиток, который способен предотвращать камнеообразование в почка

Щелочная вода, рекламируемая как прекрасное средство для повышения pH мочи и предотвращения образования почечных камней, не оказывает достаточного влияния на уровень щелочности мочи. Это показывает исследование, опубликованное в Journal of Urology.

Анализ пяти брендов щелочной воды и других напитков показал, что ее уровень pH не достаточен для компенсации естественной выработки кислоты в человеческом организме.

В отличие от щелочной воды, некоторые другие напитки оказались более эффективными в поддержании щелочного уровня мочи. Речь идет об апельсиновом соке, способном предотвратить камнеообразование в почках. Тем не менее, для окончательного подтверждения необходимы клинические испытания с участием добровольцев.