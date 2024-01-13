The Sun: ученый Спирс заявил, что яйца — опасный для жизни продукт

Новое изучение, проведенное американским врачом-диетологом Даниэлем Спирсом, предупреждает о потенциальной опасности злоупотребления яйцами, связанной с увеличением риска сердечно-сосудистых недугов. Исследование было проведено на большой группе людей.

Яйца являются источником белка

По его мнению, чрезмерное употребление продукта может увеличить вероятность развития таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт, инфаркт. Однако некоторые эксперты подчеркивают, что результаты требуют дополнительной проверки, и далеко не все ученые разделяют мнение Спирса, ведь яйца являются ценным источником белка и других веществ, полезных для нормального функционирования организма.