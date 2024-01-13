Актер Гавлич из «Улиц разбитых фонарей» умер в возрасте 74 лет

Актер театра и кино Сергей Гавлич ушел из жизни 31 декабря 2023 года. Информация о его кончине стала известна общественности только сейчас.

Родившийся в 1949 году в Норильске, артист окончил ЛГИТМиК после службы в армии. Работал в Псковском драматическом театре по 1979 год, а затем стал работником Молодежного театра в Петербурге. Там он трудился с 1979 по 2018 год.

На телеэкране Гавлич был известен благодаря работе в таких проектах, как «Тайны следствия», «Мелкий бес», «Улицы разбитых фонарей», и другие. Скончался Сергей Иванович в станице Братковка (Краснодарский край) после тяжелой болезни.