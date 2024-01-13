Певец Филипп Киркоров решил назвать виновных в его участии в «голой» вечеринке

Филипп Киркоров, прославленный российский певец, столкнулся с бойкотом и отменой со стороны многих телеканалов. Также он напоролся на критику общественности после участия в так называемой «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Певец, отрезанный от новогодних мероприятий, попытался реабилитироваться. Он выпустил песню «Слухи», в которой просит не осуждать его за произошедшее и обратился к своей человечности.

Клинический психолог Маргарита Алексеева считает, что текст композиции говорит о привычном состоянии Киркорова, который пытается переложить ответственность за произошедшее на «первый снег и усталость».