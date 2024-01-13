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Солист рок-группы «ДДТ» решил вернуться на сцену и начать гастрольный тур по Европе с Софии

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Солист рок-группы «ДДТ» решил вернуться на сцену и начать гастрольный тур по Европе с Софии
Знаменитости
Источник фото: @ddt_band

Популярная российская рок-группа «ДДТ» с ее лидером Юрием Шевчуком планирует вернуться вновь на сцену после двухлетнего перерыва. Несмотря на перенесенный ранее инфаркт, артист говорит, что собирается начать гастрольный тур по Европе. 

Первый концерт запланирован в Софии. Решение музыканта вернуться на сцену с коллективом вызвано желанием продолжить творческую деятельность, несмотря на запрет концертов в России после административного дела против Шевчука за дискредитацию армии России. 

Ранее рок-группа приняла решение не выступать в РФ после этого инцидента, но, видимо, решение изменилось.

Информационное агентство «Informing»

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