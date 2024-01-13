Рузиль Минекаев решил уйти из театра в кино после успеха в «Слове пацана»

Актеры Рузиль Минекаев и Слава Копейкин, известные по нашумевшему телесериалу «Слово пацана», приняли решение отказаться от работы в театрах из-за утомительных поездок между Москвой и Ярославлем для съемок в популярном проекте.

Актеры получают много предложений

Агент артистов Елена Чигвинцева подчеркнула в беседе с журналистами, что уход из театров был вызван необходимостью съемок, что приводило к трудоемким поездкам. В настоящее время актеры, которые получили небывалую популярность, получают много предложений. Но, несмотря на это, молодые артисты стараются внимательно выбирать проекты.