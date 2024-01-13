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Врач Баранова решила назвать ТОП-5 продуктов, которые обязательно должны быть на столе

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Врач Баранова решила назвать ТОП-5 продуктов, которые обязательно должны быть на столе
Здоровье
Фото: @silviarita/ pixabay.com

Врач терапевт Ирина Баранова советует включать в свой ежедневный рацион следующие продукты, богатые витаминами и микроэлементами:

  1. Лосось, богатый омега-3 и витаминами PP, D, В, положительно влияющий на кожу, волосы, сахар в крови.
  2. Брокколи, содержащее витамины РР, U, бета-каротин, очень полезна при эстрогенодоминировании и для зрения.
  3. Томаты с клетчаткой, каротином, пектином, витаминами C, E, В и фолиевой кислотой, обладают антираковыми свойствами.
  4. Авокадо, богатый мононенасыщенными жирами.
  5. Говяжья печень, содержащая железо и селен.

Информационное агентство «Informing»

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