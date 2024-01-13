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Певица Ханна решила сняться в откровенном купальнике в Дубае

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Певица Ханна решила сняться в откровенном купальнике в Дубае
Знаменитости
Источник фото: @offi_hanna

Певица Ханна, отдыхая в отеле в Дубае со своей семьей, поделилась с подписчиками снимками фигуры в откровенном бикини. Звезда стала мамой второй раз 9 февраля, родив дочку Камиллу. Артистка рассказывала, что ее вторая беременность сопровождалась трудностями, такими как анемия, что привело к падению уровня гемоглобина в организме. 

Ханна всегда ставит перед собой цели

Певице даже пришлось делать уколы, чтобы предотвратить обмороки. Хотя она и восстановила вес после родов, но все же поставила перед собой дополнительную цель - похудеть еще на четыре килограмма при помощи спорта. Ханна подчеркнула, что всегда ставит перед собой цели и стремится к достижению желаемого результата, пишет Газету.ру.

Информационное агентство «Informing»

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