Стало известно, куда пропала актриса сериала «Кармелита» Юлия Зимина

Актриса Юлия Зимина стала известной после выхода в 2005 году сериала «Кармелита». Сразу после запуска первых серий шоу, ее стали узнавать на улице. Позже артистка снялась в различных проектах, таких как «Я сыщик», «Наследники», «Студенты International», «Ясновидящая», «Воронины».

С 2010 года она была ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале, также участвовала в проекте «Форт Боярд», «Танцы со звездами» и ледовом шоу «Ледниковый период». Последние проекты включают ленты «Ну, здравствуй, Оксана Соколова», «Три в одном», «Вечная жизнь Александра Христофорова».

Юлия вышла замуж

В 2015 году она родила дочь Симу, не раскрыв имя отца. В 2020 году оказалось, что Юлия вышла замуж за Дениса Новикова, который ранее был профессиональным боксером и владел клубом единоборств в Москве. Поклонники надеются, что их союз будет крепким и долгим.