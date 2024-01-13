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Александр Гуревич после ухода с ТВ РФ решил вести закрытый образ жизни

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Александр Гуревич после ухода с ТВ РФ решил вести закрытый образ жизни
Знаменитости
Источник фото: соцсети Александра Гуревича

Александр Гуревич принял решение покинуть телевидение после начала спецоперации на территории Украины, так как не мог «шутить или веселиться» на фоне произошедшей «огромной трагедии». 

Впоследствии его передача «Сто к одному» временно вернулась в эфиры с архивными материалами. Это вызвало негодование общественности, поддержавшей спецоперацию. 

Не поддерживает активность в социальных сетях

Артист, который предпочитает не общаться с журналистами, не афиширует свою личную жизнь. Известно, что у 59-летнего Александра есть дом в дачном поселке, где, вероятно, он и проводит все время. Гуревич также не поддерживает активность в социальных сетях, что делает информацию о его нынешней жизни весьма ограниченной.

Информационное агентство «Informing»

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