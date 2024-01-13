Сын Яны Поплавской решил назвать новорожденную дочку редким именем Аглая

Яна Поплавская призналась, что стала бабушкой во второй раз, когда 30 декабря 2023 года у ее сына Клима родилась дочь. Новорожденной девочке было присвоено редкое имя Аглая. Имя ребенку выбирали почти две недели. В итоге девочка стала Аглаей Климовной Поплавской.

Это уже второй внук для Яны. Первый внук Иларий появился на свет в 2020 году. Клим и Евгения Поплавские, счастливые родители малышки, приняли решение оставить этому редкому имени свою фамилию, а девочка теперь является новой гражданкой России.