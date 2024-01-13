Артист Игорь Корнелюк решил отказаться от участия в «Песне года»

Игорь Корнелюк выразил свое отношение к традиционному новогоднему концерту «Песня года». Артист сообщил, что последний раз он выступал на этом мероприятии в 2003 году. За последние 20 лет он не получал приглашений.

Корнелюк заявил, что он в этих мероприятиях не находит интереса

Корнелюк заявил, что он не участвует в этих мероприятиях, поскольку не находит в этом интереса. Также музыкант подчеркнул, что не поддерживает никаких контактов с Игорем Крутым, являющимся руководителем «Песни года».

Артист утверждает, что не испытывает обиды. Он сам не проявляет инициативы участия в концерте, поскольку считает его бессмысленным.