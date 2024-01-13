Николаев решил принять участие в концерте ZHARA после коронарного шунтирования

Игорь Николаев, прошедший операцию на сердце осенью прошлого года, появился на фестивале ZHARA, который проходил в Дубае. Информация свидетельствует о том, что музыкант значительно похудел, но весьма профессионально выступил перед зрителями, исполнив свои хиты.

Артист решил ограничивать себя тремя концертами в месяц

После госпитализации в сентябре из-за сердечных проблем музыкант отменил несколько корпоративов и других мероприятий. После общения с семьей артист решил ограничивать себя тремя концертами в месяц. При этом он установил минимальную стоимость выступления в размере четыре миллиона рублей.