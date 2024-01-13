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Телеведущая Лера Кудрявцева решила провести дискотеку после слов о разрыве с мужем

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Телеведущая Лера Кудрявцева решила провести дискотеку после слов о разрыве с мужем
Знаменитости
Источник фото: @leratv_f

Лера Кудрявцева провела дискотеку «Суперстар» вместе с Вадимом Такменевым после публичного объявления о разрыве с мужем Игорем Макаровым. 

На мероприятии теледива вела себя очень ярко и профессионально

Несмотря на заявления о проблемах в браке из-за алкогольной зависимости супруга, на мероприятии теледива вела себя очень ярко и профессионально. При этом встречи с журналистами она всячески избегала. 

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. У них есть дочь Маша. Также у Леры есть сын Жан от предыдущего брака. Ведущая не скрывала, что она воспользовалась процедурой ЭКО для зачатия дочери.

Информационное агентство «Informing»

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