Телеведущая Лера Кудрявцева решила провести дискотеку после слов о разрыве с мужем

Лера Кудрявцева провела дискотеку «Суперстар» вместе с Вадимом Такменевым после публичного объявления о разрыве с мужем Игорем Макаровым.

На мероприятии теледива вела себя очень ярко и профессионально

Несмотря на заявления о проблемах в браке из-за алкогольной зависимости супруга, на мероприятии теледива вела себя очень ярко и профессионально. При этом встречи с журналистами она всячески избегала.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. У них есть дочь Маша. Также у Леры есть сын Жан от предыдущего брака. Ведущая не скрывала, что она воспользовалась процедурой ЭКО для зачатия дочери.