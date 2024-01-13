Певцу Киркорову решили до весны продлить «бойкот» после «голой» вечеринки

Негативные следствия голой вечеринки продолжаются для Филиппа Киркорова. Ему приходится сталкиваться с исключением из эфиров федеральных телеканалов, отменой выступлений и концертов. Инсайдер сообщает, что бойкот поп-короля продлится по крайней мере до весны.

Заказчики боятся связываться с артистом

Киркорова убрали из списка участников большого концерта в марте, а сольные выступления в ближайшем будущем не предвидится. Заказчики боятся связываться с артистом, опасаясь возможных проблем.

Вечеринка, устроенная Ивлеевой, вызвала скандал и в конечном итоге привела к серьезным последствиям для всех участников, включая лишение их значимых рекламных контрактов.