Гинеколог решила назвать 5 витаминов, которые необходимы женщинам после 40 лет

Перед тем как принимать витамины, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Дефицит витаминов и минералов может вызвать различные симптомы, такие как сонливость, усталость, бессилие, поэтому важно правильно выбрать необходимые элементы для восполнения дефицита.

Особенно важно следить за здоровьем женщинам старше 40 лет

Гинеколог Екатерина Волкова отмечает, что особенно важно следить за здоровьем женщинам старше 40 лет. Важные витамины для женщин включают витамин D, который помогает усваиванию кальция, витамин A, поддерживающий здоровье кожи и репродуктивной системы, витамин E, участвующий в синтезе половых гормонов, витамины группы B, крайне важные для нервной системы, а также витамин C, антиоксидант, защищающий весь организм.