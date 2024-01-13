Врач решил объяснить, почему выдёргивать волосы из носа может быть смертельно опасно

Не секрет, что большинство мужчин выдирают волосы из носа, но такая привычка, по словам врачей, может иметь опасные последствия для здоровья.

Волосы в носу играют крайне важную роль в защите от пыльцы, микробов, пыли

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджа предупреждает, что волосы в носу играют крайне важную роль в защите от пыльцы, микробов, пыли. Их выщипывание создает небольшое отверстие, через которое могут проникать вредные патогены, вызывая в итоге инфекции. Такие инфекции могут даже распространиться до мозга, особенно в треугольнике опасности, то есть области, связанной с головным мозгом. Это может быть чревато серьезными проблемами, включая абсцесс, повреждение лицевого нерва, инсульт.