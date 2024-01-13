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Врач решил объяснить, почему выдёргивать волосы из носа может быть смертельно опасно

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Врач решил объяснить, почему выдёргивать волосы из носа может быть смертельно опасно
Здоровье
Фото: @azerbaijan_stockers / freepik.com

Не секрет, что большинство мужчин выдирают волосы из носа, но такая привычка, по словам врачей, может иметь опасные последствия для здоровья. 

Волосы в носу играют крайне важную роль в защите от пыльцы, микробов, пыли

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджа предупреждает, что волосы в носу играют крайне важную роль в защите от пыльцы, микробов, пыли. Их выщипывание создает небольшое отверстие, через которое могут проникать вредные патогены, вызывая в итоге инфекции. Такие инфекции могут даже распространиться до мозга, особенно в треугольнике опасности, то есть области, связанной с головным мозгом. Это может быть чревато серьезными проблемами, включая абсцесс, повреждение лицевого нерва, инсульт.

Информационное агентство «Informing»

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