Врач Белоусов решил рассказать о полезном напитке из Эфиопии: прибавит годы жизни

Кофе — популярный напиток из Эфиопии, часто ценится за свои бодрящие свойства и позитивное влияние на настроение. Врачи подчеркивают, что кофеин способствует ускорению метаболизма, что может снизить риски развития ожирения. Однако при постоянном и частом употреблении этот положительный эффект может ослабевать. Умеренное потребление напитка же может оказывать благотворное воздействие на сердце и сосуды.

Употребление кофе на 20% снижает риск инсульта

Исследование с участием 83 тыс. человек выявило, что употребление кофе на 20% снижало риск инсульта за счет содержания антиоксидантов, а также прибавляло человеку несколько лет жизни.