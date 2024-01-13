Анна Кузина после критики СВО решила отказаться от съемок в России

Анна Кузина, родившаяся в Киеве, высказала критику в отношении СВО на территории Украины сразу после ее начала. И с тех пор она больше не снимается в российских проектах. Последнее участие актрисы в российском телесериале было еще в 2021 году. Это был фильм «Пикник«. Впрочем, ее имя не появится и в »Универе. 13 лет спустя».

Возможной причиной стало несогласие артистки с проведением спецоперации

Возможной причиной стало несогласие артистки с проведением спецоперации и негативное отношение к президенту Владимиру Путину. Кузина сейчас активно поддерживает Вооруженные Силы Украины и, более того, делится этим на своей странице в социальных сетях.

По состоянию на данный момент творческие планы 43-летней актрисы неизвестны.