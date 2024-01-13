23-летняя внебрачная русская дочь Бориса Беккера решила стать певицей

Девушка уже выпустила дебютный сингл под названием «Behind Blue Eyes»

Анна Ермакова, 23-летняя внебрачная дочь теннисиста Бориса Беккера, поразила зрителей Германии победой на «Let’s Dance«. Теперь она уверенно вступает в музыкальную индустрию. Девушка уже выпустила дебютный сингл под названием »Behind Blue Eyes», кавер-версию трека The Who.

Анна поделилась своими эмоциями в соцсети.

Дебютный клип Ермаковой доступен на YouTube.

Также Анна, сталкивавшаяся с вниманием к своей семейной истории, надеется, что теперь будет в центре внимания ее творчество, а не детали ее личной жизни.